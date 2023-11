Vihmased olud valmistasid sõitjatele peavalu juba avakatsel, kus Dani Sordo ja Adrien Fourmaux kihutasid rajalt välja. Tänak andis samuti finišis mõista, et olud on rasked: «Paras ellujäämiskatse. Nähtavust oli vähe, seega oli keeruline. Hea meel, et olen kohal.»