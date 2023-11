«Ma ei näinud midagi. Kui praegu aus olen, siis... need tingimused on ülimalt ohtlikud. Me ei tohiks siin sõita. Olen elus palju rallisid sõitnud, aga pole kunagi niimoodi kartnud nagu täna hommikul,» sõnas Thierry Neuville kolmanda katse lõpus.