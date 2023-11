Sainzi masin sai kanalisatsiooniluugist üle sõites tõsiselt kannatada ja ta pidi kohe raja kõrvale seisma jääma. Koheselt lehvitati punaseid lippe ja umbes 10 minutit hiljem selgus, et esimene vabatreening on tühistatud.

«Olukord on selline, et me vigastasime monokokki, mootorit, akut… ja ma arvan, et see on vastuvõetamatu,» sõnas Vasseur Motorsport.com-ile.