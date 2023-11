Tänak pettumust valmistava päeva järel: olen sel aastal liiga palju mehaanikut mänginud

Kohaliku aja järgi reede õhtul toimunud meediatsoonis küsiti Tänakult, milles probleem täpsemalt seisnes. «Keeruline on seda täpselt teada. Tundub, et see on mingi elektriline probleem. Erinevaid asju hakkas juhtuma ja kaotasime ükshaaval erinevaid asju. Lõpuks oli kõik turvarežiimis ja saime lõpuni tulla,» kirjeldas Tänak Rally.TV-le antud intervjuus.