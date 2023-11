2007. aasta juunis toimus Tallinnas Linnaringi nime kandnud ringrajavõistlus, mille raames tegi demoetteaste ka Red Bulli F1-auto, mida roolis portugallane Filipe Albuquerque. Tarmo Klaar meenutas, et ka siis tuli Laagna teel kanalisatsiooniluuke kinni keevitada, et võistlusautodel oleks piisavalt ohutu.

Las Vegase F1-etapi avapäeval tekitas peavalu tänavarajal asetsenud kanalisatsiooniluuk, mis lõhkus Carlos Sainzi vormeli, peatas treeningud mitmeks tunniks ning mootorid pandi «Pattude linna» südames uuesti mürisema kell 2.30 öösel. Eestiski on F1-auto kihutamise tõttu automagistraal ümber ehitatud. Vormelikommentaator Tarmo Klaar arvab, et Las Vegases võis raja ehitamiseks sadu miljoneid kulutanud korraldajatel jääda puudu ajast, et kontrollida üle kõik vajalikud aspektid.