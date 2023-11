Rahalistes raskustes Liverpooli tippklubile määrati ajaloo rangeim karistus

Everton on viimase kolme aasta jooksul rikkunud reegleid, mis puudutavad «ausat mängu». Nimelt on nende viimase kolme aasta kahjum ca 425 miljonit eurot, ent halvimal juhul võib see number olla 120 miljonit. Nõnda otsustas Inglismaa kõrgliiga määrata Evertonile 10-punktilise karistuse, mis langetab nad ohutsooni. Everonil on siiski võimalus otsus edasi kaevata, mida ilmselt ka tehakse.