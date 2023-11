Ogier Rally1-autode puudujäägist: naeruväärne, et miljonieurose autoga ei ole võimalik lahendusi leida

Olukorra muutis veelgi veidramaks asjaolu, et Rally2-autodel sellist probleemi peaaegu ei tekkinudki. Sestap näitas Andreas Mikkelsen Škoda Fabia RS Rally2-autoga kolmandal kiiruskatsel kolmandat aega. Näiteks Ogier'd õnnestus tal 19,4 km peal edestada enam kui 20 sekundiga.

«Võib-olla oleks mõistlik minna odavamate ja lihtsamate autode juurde. See on naeruväärne, et miljonieurose autoga pole võimalik esiklaasil olevast udust vabaneda,» lausus pahane Ogier, kelle hinnangul algavad probleemid auto ehitusest, kuna niiskus pääseb liiga kergelt salongi.