Enne «CS2» peale üleminekut võis nii fännide kui ka e-sportlaste seas kuulda nurinat, et mäng pole professionaalsel tasemel võistlusteks veel valmis. Tegelikult ütles seda enne «CS2» suurt debüüti ka ropz, kuid lisas, et parim viis mäng kiiremas korras n-ö korda saada, on see lihtsalt käiku lasta.