Klubi president Ragnar Klavan rõõmustas pärast Kalevi uskumatut pronksivõitu rohkem teiste kui enda üle

Kui nädal tagasi selgusid Eesti jalgpallimeistrivõistluste medaliomanikud, rõõmustas FC Flora kahtlemata järjekordse meistritiitli üle, kuid kõige ehedamat emotsiooni nähti hoopis mõni kilomeeter eemal Kadriorus, kui Tallinna Kalev sai teada, et Paides lõppes mäng neile soodsa tulemusega ja võideti pronksmedal. Kalev, ja pronksil! See on terve Eesti spordi tänavusi üks uskumatumaid edulugusid.