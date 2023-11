Esapekka Lappi on see, kes esindab n-ö rahulolevat parteid. Tänavu Hyundaiga täishooaega kaasa tegeval soomlasel tuli järgmiseks hooajaks taandunda poole koha peale, kuid talle see ka sobis, kuivõrd kodus ootavad issit väikesed lapsed.

«Ausalt öeldes on sel hooajal väga keeruline olla kodust pidevalt eemal. Ralliga seotud keskkond on stressirohke ja sellega kaasnevad pinged. Samuti on võistlusnädalad pikad ning uneaeg jääb väga lühikeseks. Rallisõitja elu pole nõnda glamuurne kui mõnele tundub. Mõned sõitjad on seetõttu väsinud ning soovivad rohkem vaba aega ja üldist vabadust,» sõnas Lappi Belgia rahvusringhäälingule.