Katsuta ihkab Toyotale Jaapanis nelikvõitu tuua

Laupäeval tõestas jaapanlane, et kiirust tal ikkagi jagub. Ta noppis koguni neli katsevõitu kaheksast võimalikust ning vähendas konkurentidega selgelt vahet. Kui esikolmik on endiselt vägagi kaugel, siis neljandast kohast ja Esapekka Lappist jääb ta 40,9 sekundi kaugusele.

Katsuta usub, et Lappi on võimalik kinni püüda ja Toyotale kodurallil nelikvõit kindlustada. «Olen väga motiveeritud seda püüdmaks. Ainus asi, mida saangi tiimile teha on kindlustada nelikvõit. Kaotasin juba avapäeval võimaluse võidu eest heidelda. See oli suur pettumus mulle ja ka fännidele,» lausus Katsuta ralliportaalile Dirtfish.