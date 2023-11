1 30 aastat tagasi oli pilt umbes samasugune

Meediast juba on käinud läbi näiteks ülevaade, kas tegemist on Eesti koondise kõigi aegade kehvima valiksarjaga? Kui pärast taasiseseisvumist naasime rahvusvahelisele areenile, saime 1994. aasta MM-valiksarjas kümnest mängust kaotuste kõrval samuti ühe viigi ja väravate vahe 1-27. Kui numbreid vaadata, siis on praegused küllalt sarnased. Ehk oleme suhteliselt samas kohas tagasi.