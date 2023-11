Ralli MM-sari on selleks hooajaks läbi. Aasta jooksul jäi näppude vahele nii mõndagi positiivset, aga ka negatiivset. Postimees vaatas 13 rallist koosnenud hooajale tagasi ja jagas auhindu. Kuigi Ott Tänak ja M-Sport valmistasid tänavu pettumus, on õhus palju märke, et vähemalt eestlase käekäik pöördub uuel aastal paremuse poole.