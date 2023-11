ÜLEVAADE ⟩ Kas Eesti jalgpallikoondis mängis aegade kõige nõrgema valikturniiri?

2024. aasta EM-valiturniiril loositi Eesti (praegu FIFA edetabelis 118.) ühte alagruppi Belgia (5.), Austria (25.), Rootsi (23.) ja Aserbaidžaaniga (120.). Pärast loosimist sõnas koondise peatreener Thomas Häberli, et saanuks minna palju halvemini ja suures pildis on see mängitav grupp. Eesmärkidest rääkides jäi ta napisõnaliseks, kuid andis mõista, et siht on esineda paremini kui varasemalt.