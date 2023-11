Judo Euroopa meistrivõistlused peeti tänavu 3. - 5. novembril Prantsusmaal. Venemaa koondis lubati võistlustele, kuid sportlased maadlesid neutraalse lipu all. Nüüd aga selgus, et 19 Venemaa koondise «neutraalsest» sportlasest koguni seitse on Venemaa armee aktiivsed liikmed või toetavad Ukraina sõda.