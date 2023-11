Heiko Rannula: ütlesime meestele, et mängu võib tagasi saada pika pingutuse, mitte ühe hetkega

Pärast 18:18 lõppenud esimest veerandaega haarasid võõrustajad selge initsiatiivi. Nad spurtisid kiirelt kümne punktiga ette ning poolaja lõpu eel kärises vahe juba 48:29-le. Tähtis oli asjaolu, et poolaja viis viimast punkti viskas Kalev ja sai kaotusseisu veidi väiksemaks. Kolmandal veerandil hakati tasapisi lähemale nihkuma ning neljas võideti suisa 26:8! Mängu võitmine tähendab, et Kalevil säilib võimalus jõuda järgmisele etapile, vahegrupiturniirile. See aga sõltub homme kõigi teiste alagruppide mängude tulemustest.