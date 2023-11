Rootslased püüavad hiinlastega ühele pulgale jõuda

Rootsi ja selle pealinn Stockholm on soovinud pingsalt viimastel aastatel olümpiamänge korraldada. Enda kanditatuur esitati üles nii 2022. kui ka 2026. aasta talimängude korraldamiseks, ent esimese puhul loobuti viimasel hetkel ja teisel korral eelistati Itaalias Milanot ja Cortina d'Ampezzot.

Nüüd on portaali Inside the Gamesi teatel võetud sihikule 2030. aasta taliolümpiamängude korraldamine. Sellele on nõusoleku andnud nii Rootsi valitsus, olümpiakomitee kui ka Stockholmi linnavolikogu.