Vaata, millal naaseb Rally Estonia WRCsse

ERC sarjas on järjest rohkem Rally2 autodega sõitvaid osalejaid ja usun, et järgmisel aastal on kodusel EM-etapil stardis ka päris palju Eesti võistluspaare, kes võistlevad Rally2 autodel. Tõenäosus, et mõni neist jõuab kolme parema sekka on väga-väga suur. Rally Estonial osalemine on hea võimalus noortele sõitjatele teha tiitlivõistlusel tugev tulemus ja võrrelda end Läti, Leedu, Soome ja teiste riikide tippudega. Ootan suure huviga, näen palju positiivset ja tahan ise ning loomulikult ka kogu Rally Estonia tiimiga panustada, et ehitada tulevikuks veelgi tugevam põhi MM-etapi korralduseks Eestis. Kõikidel rallisõpradel soovitan juba täna enda kalendris broneerida juuli esimene nädalavahetus ja omadele kaasa elama tulla, sest ERC Rally Estonia 2024 ootab teid!»