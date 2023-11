Norra suusatähest tehti Putini propaganda tööriist

Iversen andis intervjuu Norra portaalile Nettavisenile, kus kirjeldas, millist mõju avaldab Venemaa ja Valgevene sportlaste eemaldamine rahvusvahelistest võistlustest. «Loodan, et sõda lõppeb peagi. Mõistagi mitte ainult murdmaasuusatamisele mõeldes, aga ka siin on sellel negatiivne mõju. Eriti mõjutab see negatiivselt Venemaa suusatajaid,» viitas neljakordne maailmameister sellele, et venelastel tuleb piirduda kohalike mõõduvõttudega.