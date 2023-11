Jalgpallikoondise peatreenerid jätkavad ametis

Morkovkina ja Kapper on naiste koondist juhendanud 2022. aasta algusest ning nende käe all on naiskond pidanud 19 ametlikku kohtumist, kus on teenitud seitse võitu, neli viiki ja kaheksa kaotust ning löödud 31 väravat. Lisaks on võidetud kaks ja kaotatud kaks mitteametlikku kohtumist, kus löödi vastastele 12 väravat.