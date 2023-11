Tour de France'i võitja tunnistas esmakordselt avalikult, et tarvitas dopingut

1997. aastal esimese sakslasena Prantsusmaa velotuuri võitnud Ullrich on varasemalt küll möönud, et kasutas keelatud aineid, kuid ei tundnud end sellepärast süüdi. Kolmapäeval Münchenis toimunud dokumentaalfilmi «Jan Ullrich - Der Gejagte» (eesti k Jan Ullrich - Jahitav) esitlusel lõpetas ta aastaid kestnud vaikuse.

«Kui ma oleksin rääkinud oma loo, oleksin võinud saada mitmeid imelisi aastaid. Mul polnud selleks julgust. Nüüd on mul väga hea tunne öelda: jah, ma kasutasin dopingut. Ma olin süüdi, ma tunnen end ka süüdi,» vahendas Ullrichit Austria väljaanne Kronen Zeitung. Ajaleht tõi välja, et varasemalt on ta keelatud ainetest rääkides kõik väited ümber lükanud. «Ma pole kedagi petnud,» oli tema tavapärane vastus küsimustele oma mineviku kohta.