Üheksakordne autoralli maailmameister võistles viimati WRC-sarjas M-Sport Fordiga 2022. aastal. Kuigi kuluaarides sahistati, et ta võiks ka tänavu mõnel MM-etapil kaasa teha, siis seda ei juhtunud. M-Spordi tiimipealik Rich Millener kinnitas, et Loeb on praegu seotud teiste projektidega ning WRCs teda enam ei näe.