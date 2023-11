Eesti kurlingunaiskond tegi aegade parima EMi ja täitis suure eesmärgi

«Teadsime, et olime võitu väärt ja oleme piisavalt head, et mäng enda kasuks pöörata ning see õnnestus,» kommenteeris Kaldvee. «Kogu EMi jooksul on meie tiim väga tugevalt mänginud, kuid me pole lihtsalt suutnud tasavägiseid kohtumisi enda kasuks pöörata.»