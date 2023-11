Tänavune laskesuusahooaeg avatakse Rootsis Östersundis, mille raja raskeim tõus on sportlasele paras väljakutse. Kuigi oma 50 tõusumeetriga jääb see Tehvandile veidi alla, muudab selle mõrvalikuks pikkus: mäkke tuleb ronida koguni 700 järjestikust meetrit. Kui raske see ettevõtmine tegelikult on, seda Postimees välja selgitaski…