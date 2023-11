Kahevõistluse valitseja: Ilves püüab sel hooajal kindlasti võite

27-aastane Ilves on karjääri jooksul MK-sarjas poodiumile jõudnud kuuel korral, kuid ühtegi võitu pole eestlane veel saavutanud.

Tema treeningpartner Riiber – Ilves harjutab Norra koondisega – on MK-sarjas teeninud koguni 57 individuaalset võitu. 26-aastane norralane usub, et tänavu heitleb võitude eest ka Ilves.

«Huvitav on näha ka seda, milline on Kristjan Ilvese tase. Tal ei olnud suvel parimad ajad, aga kui ta tuli lumele tagasi, siis oli tema tase väga-väga kõrge. Ta on kindlasti üks nendest, kes püüab sel hooajal võite,» lausus Riiber ERRile.