Vene passiga tantsija võitis Eesti lipu all MM-kulla. Samal ajal viskas EOK ühe tantsuliidu oma ridadest välja ja teist vastu ei võtnud

Tantsurahvas on omavahel jagelenud kümnendite kaupa ning lõpuks teeb see karuteene eelkõige meie sportlastele, aga ka mainele rahvusvahelisel tasandil. Võimuvõitluse tulemusena tekkis mõne aasta eest Eesti Olümpiakomitee (EOK) liikme ja Eestit maailma tantsuliidus (WDSF) esindanud Eesti Tantsuspordi Liidu (ETSL) kõrvale konkureeriv Eesti Tantsuspordi Ühendus (ETSÜ). Mullu võttis WDSF ETSLi asemel oma hõlma alla ETSÜ, ETSL on aga vaidlustanud selle otsuse Šveitsi kohtus.