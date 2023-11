Vene passiga tantsija võitis Eesti lipu all MM-kulla

Võistlustantsus – nagu ka iluuisutamises – pole selles midagi erakordset, et ühes paaris on koos eri riikide sportlased ning nad saavad vabalt valida, kumba riiki esindada. 20-aastane Bessonov esindab Eestit aastast 2019 ning on paaris koos Sarah Sofie Barjabiniga. Mõne nädala eest valis ­Tradehouse nad ühtedeks oma tänavusteks noorsportlaste stipendiaatideks, paar sai 5000 eurot. Läinud nädalavahetusel võitsid Barjabin ja Bessonov Riias peetud standardtantsude MMil U21-vanuseklassis kuldmedali.