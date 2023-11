Laskesuusaekspert: Norra ülevõim tuleb veel suurem, häirekellad peaksid helisema

Johannes Thingnes Bö on meeste laskesuusatamise valitseja. Alates 2019. aastast on ta võitnud viiest MK-hooajast neli. Samal ajal on ta MMidelt võitnud 14 kulda, Pekingi olümpial krooniti ta neljakordseks olümpiavõitjaks. Lisaks Böle on ka ülejäänud norralased väga kõrgel tasemel, kas teistele üldse jagub poodiumikohti?

Foto: Petr David Josek/AP/Scanpix