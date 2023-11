Verstappen oli eelmisel nädalal toimunud Las Vegase etapi kolmapäevases avaürituses nii pettunud, et otsustas loobuda VIP-külalistele mõeldud üritusel osalemisest, kuhu sarja tegevjuht kõiki sõitjaid kutsus.

«Jätaks kõik need asjad vahele. Asi pole lauljas, vaid olukorras, kus seisan seal üleval nagu kloun. See on 99 protsenti sõu ja üks protsent spordivõistlus,» ütles kolmekordne maailmameister Motorsportile.