Tänavune laskesuusatamise MK-hooaeg saab avalöögi Östersundis, kus võistlustules on ka kaheksa Eesti sportlast. Kui muidu on Rootsi reisimine imelihtne, astu ainult laevale või lennukile ning oledki kohal, siis püssidega see päris nii hõlbus pole. Sest kui kõiki reegleid ei täida, ei lasta sind isegi riiki sisse. Mida tuleb püssiga reisides arvestada, seda lähemalt uurisimegi.