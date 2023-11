Pareiko Poola meediale: play-off on Eesti jalgpalli jaoks adrenaliinilaks

Järgmise aasta märtsis on Eesti jalgpallikoondisel võimalus mängida pääsu eest EM-finaalturniirile. Play-off’i esimeses mängus minnakse võõrsil vastamisi Poolaga. Nüüd on sealne meedia hakanud rohkem Eesti jalgpalli vastu huvi tundma ning uuris karjääri jooksul Poola klubides mänginud Eesti väravavahilt Sergei Pareikolt, millises seisus on Eesti koondis. Pareiko vastu oli aus, et meie jalgpallil on arenguruumi, kuid tõi ühtlasi välja, et Eesti võimaluse kahe võidu korral EM-finaalturniirile pääseda on tõeline adrenaliinilaks.