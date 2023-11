Tänak kommenteeris võrdlust Verstappeniga: eelistan olla mina ise

Abiteboul avaldas juba mõnda aega tagasi, et Tänakust võiks Hyundai meeskonnas saada justkui Max Verstappen Red Bulli F1 tiimis. Sellega kaasnesid kohe erinevad kuulujutud, ent üks on selge, et ootused seatakse väga-väga kõrged. Verstappen on ju kroonitud viimasel kolmel hooajal F1s maailmameistriks ja kahel viimsasel hooajal olnud ainuvalitseja.