Sõjard üritab võistlusele meelitada umbes 10 000 sportlast 137 erinevast riigist ning mängude kavas on 27 ala. Võistluse korraldamise hinnalipik olla 100 miljonit eurot ning Putini nägemuses peaks see toimuma iga nelja aasta tagant.

Rahvusvahelise olümpiakomitee pealikule Thomas Bachile käib Putini mõte vastukarva. «Venemaa valitsus süüdistab meid, et me pole poliitiliselt neutraalsed. Samal ajal üritavad nad korraldada politiseeritud spordivõistlust,» kostis sakslane. Milline üllatus, et venelased on silmakirjalikud, eks härra Bach?!