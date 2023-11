Diskvalifitseeritud Neuville viitas selgelt, et ka teised rikkusid reeglit

Mõnel MM-etapil on pärast ekipaažide rajaga tutvumist lubatud katsed läbi sõita, aga seda võib teha vaid asfaldirallidel, kus on töös esiautod, mis sõidavad katsed võistluspäevadel enne võistlejaid läbi ning annavad võimalikult värsket infot oludest ja muust vajalikust. Kruusaetappidel esiautosid pole. Aafrikas karistatigi belglast selle eest, et temaga seotud inimene käis pärast ekipaažide rajaga tutvumist ilma loata kahel kiiruskatsel.