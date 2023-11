Tippjalgpallur kaotas ühe inimese tõttu üle 13 miljoni euro

Turani sõnul on kõiges süüdi teine türklane Secil Erzan. «Ta pettis mind, kui ütles, et teenin investeeringute pealt raha. Panin sisse üle 13 miljoni euro, mis oli kogu raha, mille olin teeninud ja säästnud. See mees pani minu raha haihtuma,» ütles vutimees Hispaania väljaandele Sport.