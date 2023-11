Teisel poolajal püsis vahe küll enam-vähem sama, kuid skoorimise mõttes läks ainult hullemaks. Kolmas veerandaeg kuulus Bilbaole 11:5, kuid neljas kaotati 6:16 ja mäng 43:67. Tegemist on ACB liiga (loodi 1983. aastal) koduväljakumeeskonna antirekordi kordamisega. ACB teatel suutis samuti 43 punkti visata San Sebastiani Gipuzkoa 2014. aastal omal väljakul Barcelona vastu. Liiga kõigi aegade antirekord on 39 punkti, ent uudises toodi välja vaid, et nii palju lasi 2010. aastal endale visata Valladolid.