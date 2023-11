Kristjan Ilves: täna ei olnud kordagi raske, taktikaliselt tegin hea sõidu

«Nagu esimesel päeval ütlesin, sai tolle 7,5 kilomeetriga lahtisõit tehtud. Edasi on tunne läinud üha paremaks. Täna ei tekkinud kordagi hetke, et oleks raske. Pigem oli mure, et kuhugi karpi ei jääks. Ka kukkumisi ja kepilõhkumisi oli palju. Üritasin olla võitluslik, aga mitte hullu panna.

Ta lisas, et nüüd on vaja hüppemäel leida viimane vabadus ning siis on kõik võimalik. «Praegu lipud täiesti seisavad, peaks olema väga võrdsed olud. Loeb see, mida sa ise mäel teed,» vaatas Ilves kell 14.35 algava hüppevõistluse poole.