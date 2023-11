Karikavõistluste põnevusmäng viidi lumetormi eest teise linna katuse alla

Algselt pidi kohtumine aset leidma täna kell 15.15 Sportland Arenal, kuid kuna Eesti ilmateenistuse värske info järgi on Tallinna kesklinnas oodata selleks ajaks tihedat lumesadu ning temperatuur langeb järsult, siis viidi mäng Raplasse, kus oli jalgpallihall samas ajaaknas vaba (EJL jalgpallihall on sel ajal hõivatud).»

Tegemist on Nõmme Unitedi peatreeneri Vladimir Vassiljevi lahkumismänguga. Vassiljev andis mõne päeva eest teada, et see jääb praegu Unitedis tema viimaseks mänguks ning seejärel siirdub ta tööle ühe Kesk-Euroopa riigi klubisse.