Ilves: kokkuvõttes tore nädalavahetus, arvestades, et ma pole hüppemäel veel see, kes ma tahaks olla

Pühapäeval toimunud ühisstardist võistlusel sai Ilves suusarajal seitsmenda koha. Hüppemäel tegi ta 139-meetrise õhulennu, kuid jäi lõpuks napilt poodiumilt välja. Ilves oli neljas, kolmandaks tulnud austerlane Steffan Rettenegger jäi tema ette 1,7 punktiga.

ETV2-le antud intervjuus uuriti Ilveselt, kas sellise tulemuse üle tuleks nutta või naerda? «Korraga mõlemat. Tegelikult hästi, oli nädalavahetuse parim hüpe. Kindlasti pole ma veel sellises hoos nagu ma tunneks, et kõik õnnestub, mis ma teen.

Nuki kohal võiksin jala kiiremini taha saada, natuke on veel ebakindlust. Kordus see, mis (eelmisel hooajal - toim) Klingenthalis, seal jäi ka pisuke punktisumma puudu, et olla kolmas. Selline sport on, meil on nii tihe konkurents siin.

[Rukal] Piisas sellest, et sain kolm punkti rohkem tuule eest, kui konkurent. See pole enam minu teha, on mis on. Kokkuvõttes suht tore nädalavahetus, arvestades, et ma pole hüppemäel veel see, kes ma tahaks olla.

Ilvesel oli põnevaks läinud võistlusel väga hea võimalus murda esikolmikusse, kuid eesmärgist jäi napilt puudu. Võistluse võitis pöörase 153,5-meetrise hüppe teinud norralane Jarl Magnus Riiber.

«Ma hakkan vist vanaks jääma, enam ei teki sellist närvi nagu viimastel aastatel. Nali naljaks, mul oli väga kindel idee, mida ma see hüpe tegema lähen. Kui sul on see selgus, mida sa teed, eks väike erutus on ikka sees, aga kui sa ei tea enam mitte midagi, mida muutma peab, siis on keeruline. Aga ma olen oma õigele hüppele päris lähedal, seda on tore tunda,» ütles Ilves.

Ilves alustas hooaega Rukal kolme esikümnekohaga: reedel oli ta üheksas, laupäeval kuues ja täna neljas. «Täna tundsin, et suusavorm on tõusuteel. Täna ei saa öelda, et oli mõnus sõita, oli kontrollitud ja hea sõit. Alati saab öelda, et natuke siit või sealt oleks saanud parema kohavalikuga ampsata, aga kõik tahavad seal ees olla.