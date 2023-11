VIDEO ⟩ MK-etapil teise koha saanud verine ameeriklanna varises finišis kokku

Digginsi suusakepp murdus mõni kilomeeter enne lõppu ning kuigi varukepp jõudis temani päris kiiresti, siis selle üleandmisel puudutas ta kepiteraga nägu. Ameeriklanna tunnistas, et mäleta antud intsidendist midagi. «Ma ei teadnudki, et see juhtus. Mõtlesin finišis ainult, et sain sellega hakkam, siis nägin verd ja mõtlesin: «Oh ei.» Nüüd proovin uuest sooja saada, keha üles soojendada ja olla järgmisel nädalal võistluseks valmis,» rääkis Diggins pärast võistlust meediale.