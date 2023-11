«Meie ametnikud kuulsid kohtunikule suunatud laule ja tegutsesid kiiresti, et vahistada kaks inimest, kes mõlemad on 17-aastased. Nad on praegu vahi all kahtlustatuna avaliku korra rikkumises, kuna me teostame uurimisi. Me ei tolereeri ühtegi vihkamise vormi ja on oluline, et meile teataks vihakuritegudest.