Schumacheri igipõline rivaal: ta arvas, et tahan teda tappa

Viieosaline dokumentaalsari «Being Michael Schumacher» näeb ilmavalgust 14. detsembril ning jutustab võidusõidulegendi elulugu detailidega, mis on seni olnud fännide eest varjatud. Lisaks eraelule keskendutakse ka ringrajal toimunule ning enne sarja linastust on avaldatud, et luubi alla võetakse ka üks kentsakamaid F1 Grand Prix’sid.