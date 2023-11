Noorena ka ise võidusõitjana läbilööki proovinud Tost sai varakult aimu, et tema pärusmaaks on just manageerimine. 2000ndate alguses asus ta tööle mootoritootja BMW juures ning oli nende osakonnajuhiks. 2005. aastal sai temast Toro Rosso tiimipealik ning seda ametit pidas ta tänaseni, kui meeskonna nimeks on AlphaTauri.