Kas raskest vigastusest taastuv Sildaru saab sel hooajal üldse võistelda?

«Sellest ajast, kui oma põlve vigastasin, polegi saanud lumele naasta, olen pikalt tegelenud taastusraviga. Nüüd ongi aeg lõpuks nii kaugele jõudnud, et hakkan vaikselt uuesti lumele minema. Põlveortoos on tellitud, ootan, kuni see valmis saab ja siis saab uuesti suusatama minna, mida ma väga ootan,» rääkis 21-aastane Sildaru pühapäeval ERRi talispordistuudios.

Praegu pole veel teada, kas ta naaseb sel hooajal ka reaalselt võistlustulle. «Suuresti on näha siis, kui ma esimest korda uuesti lumele lähen: kuidas mu põlv sellele vastu peab ja mis siis edasi saab. Praegu on pikki plaane raske teha, tuleb päev korraga võtta ja jooksvalt vaadata,» rõhutas Sildaru, et peamine eesmärk on vigastusest täielikult taastuda.