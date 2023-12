JÄRELVAADATAV ⟩ Ajaloolised ujumise Põhjamaade meistrivõistlused Tartus

1.–3. detsembrini toimusid Tartus Aura veekeskuses Eesti ujumisliidu ja Tartu ujumisklubi (TUK) korraldatavad täiskasvanute Põhjamaade meistrivõistlused ujumises. See oli ajalooline sündmus, kuna need on esimesed rahvusvahelised täiskasvanute tiitlivõistlused ujumises Eestis pärast taasiseseisvumist. Postimees vahendas igal päeval otsepildis nii eelujumisi kui ka finaale, mis on allpool ka järelvaadatavad.