Ogier tunnustas Rovaperä otsust: austan teda nüüd veel rohkem

Meenutame, et kahel viimasel hooajal platsi puhtaks löönud Rovanperä taandub tuleval aastal osakoormusega sõitjaks. Samasuguse lükke – tõsi, oluliselt pikema retke järel – tegi Ogier paar aastat tagasi.

«Arvan, et nagu kõigile, tuli ka mulle see uudis esialgu šokina,» meenutas Ogier portaali DirtFishi vahendusel 20. novembrit, kui Rovanperä teatega välja tuli.

«Aga pärast veidi mõtlemist sain sellest aru. Austan Kallet nüüd veel rohkem. Arvan, et praeguses elufaasis oli otsus julge, mõistlik ja näitab tema küpsust.»

Nii Rovanperä kui ka Ogier kuuluvad tuleval hooajal Toyotasse osakoormusega, ent ei jaga otseselt kolmandat autot. Nii võib juhtuda, et mõnel etapil on rajal neli, teisel aga näiteks vaid kaks Yarise hübriidmasinat. Tõsi, Rovanperä peaks 2024. aastal taas tiitlit jahtima.

«Ta on 23-aastane,» lisas Ogier. «Tal on kindlasti aega naasta, millal tahab, saavutada edu ja purustada rekordeid, kui ta vaid ise soovib.»