F1 sari küll õitseb, kuid seda mitte sportlikus mõttes

Kõikvõimalikud tuled, viled ja paugud on küll toredad, kuid tegelikult vajab F1 sportlikku pinget.

Max Verstappen tuli, nägi ja võitis, ning nõnda terve hooaja. Kas F1-l saab midagi selle vastu olla või tuleks vormeliisadel teha just kõik endast olenev, et see kunagi enam ei korduks?