Spordiala sees on juba mõnda aega peetud tulist debati, kas trikkide tegemine ilma suusakeppideta on ikka aus. Kuigi valdavat osa sportlasi näeb mäest alla vuhisemas suusakeppidega, siis on ka neid, kes eelistavad käed lahtiseks jätta, et trikke tehes paremini suuskadest kinni haarata.