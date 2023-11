Suve suurimat spordipidu varjutavad probleemid transpordi ja lutikatega

Järgmisel suvel võtavad miljonid spordisõbrad ette teekonna Prantsusmaa pealinna, ent juba praegu on teada, et neid ootab ees paras segadus. Nimelt pole Prantsusmaa suutnud tagada kõikidele külastajatele võimalust kasutada kvaliteetset ühistransporti. Möödunud nädalal kinnitas Pariisi linnapea Anne Hidalgo midagi varjamata, et kitsaskohad jäävad ka suure spordipeo ajal.