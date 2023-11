Kui mõelda meeste tennisele ja selle valitsejatele, siis on viimased 20 aastat räägitud peamiselt kolmest mängijast – Novak Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer. Nüüd, kus nende meeste hiilgeajad möödas, on tõusnud esile järgmised potentsiaalsed suurkujud. Viimasena liitus täieliku eliidiga 22-aastane itaallane Jannik Sinner.

Itaalia tennisetähe puhul tasub hetkeks kalduda tennisest kõrvale ja puudutada sellist teemat nagu nominatiivne determinism. See tähendab, et inimestel on eelsoodumus kalduda enda perekonnanimele vastavaks või valida selle järgi elukutse. Seda on isegi mitmed maailma eksperdid kinnitanud. Spordimaailmast võib hoobilt tuua näiteks Usain Bolti (eesti keeles välk – toim), kes võrdub hoobilt meeletu kiirusega, aga Eestist võib välja tuua Susan Külma, kelle perekonnanimi eeldaks, et inimene tegeleb erialaga, mis puudutab talve. Nii ka Susan Külma puhul laskesuusatamisega läks.